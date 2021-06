Deux films sud-coréens invités au 74e Festival de Cannes

Photo : YONHAP News

Les longs métrages « Emergency Declaration » et « In Front of Your Face » des réalisateurs sud-coréens Han Jae-rim et Hong Sang-soo sont invités au 74e Festival de Cannes qui se déroulera du 6 au 17 juillet à Cannes.D’après la sélection officielle dévoilée hier par la commission exécutive du festival, le premier sera présenté hors compétition, tandis que le second est nommé dans la section « Cannes premières », nouvellement créée. Aucun film sud-coréen ne concourra dans la compétition principale.Chaque année de 2016 à 2019, des œuvres du pays du Matin clair ont été sélectionnées en compétition officielle : « The Handmaiden » de Park Chan-wook en 2016, « Okja » de Bong Joon-ho et « The Day After » de Hong Sang-soo en 2017, « Burning » de Lee Chang-dong en 2018, et enfin « Parasite » de Bong Joon-ho, lauréat de la Palme d’or en 2019.