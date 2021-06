L’Onu met l’accès de Pyongyang aux vaccins anti-COVID via le COVAX dans ses priorités 2021

Photo : Getty Images Bank

Les Nations unies ont affiché comme l’une de leurs priorités cette année l’acheminement de doses de vaccins anti-COVID en Corée du Nord via le mécanisme international COVAX Facility.C’est ce qu’a affirmé aujourd’hui le bureau du porte-parole de l’Onu au micro de la Voix de l’Amérique (VOA). Selon lui, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la protection des habitants les plus vulnérables à la pandémie. Et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Unicef sont en coopération avec le ministère nord-coréen de la Santé publique en matière de plan de distribution et de vérification du suivi.D’autre part, le département d’Etat américain reste fidèle à sa position initiale selon laquelle Washington n’envisage pas de livrer de vaccins anti-COVID au régime de Kim Jong-un.A l’origine, la Corée du Nord s’est vu attribuer 1 992 000 doses du produit d’AstraZeneca produites par l’Institut du sérum d’Inde. Il devait recevoir, le mois dernier, les premiers lots de l’ordre de 1 704 000 doses. Mais il fait face à des retards de livraison.