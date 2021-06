Pyongyang a acquis deux pétroliers l’an dernier pour contourner les sanctions onusiennes

Photo : YONHAP News

« La Corée du Nord achète de nouveaux navires pétroliers malgré les sanctions ». C’est sous ce titre qu’un rapport a été publié mardi par l’Initiative de la transparence maritime en Asie (AMTI), un organisme rattaché au Centre américain pour les études stratégiques et internationales (CSIS).Selon ce texte, le régime de Kim Jong-un a acquis l’an dernier en Chine deux pétroliers, l’un baptisé « Sin Phyong 5 » et l’autre « Kwang Chon 2 », alors que ces navires-citernes avaient appartenu autrefois à des entreprises sud-coréennes. Une fois dans les mains de Pyongyang, le Kwang Chon 2 a transporté à dix reprises du pétrole raffiné vers Nampo, le plus grand port du pays communiste.Pour rappel, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution visant à empêcher les Etats membres de fournir, vendre ou transférer à Pyongyang des produits pétroliers raffinés au-delà d'une quantité maximale de 500 000 barils par an, et à les obliger de rendre compte chaque mois de leur quantité d’approvisionnement à son égard.Afin de contourner la sanction onusienne, le pays communiste pratique illégalement le transbordement maritime, consistant à transférer secrètement la cargaison en plein mer entre deux navires. Le rapport de l’AMTI suppose que les deux pétroliers en question ont servi pour une telle opération.Toujours d’après ce document, ces navires sont tombés aux mains d’entreprises ou d’individus chinois par l’intermédiaire de courtiers sud-coréens, mais les personnes impliquées refusent d’en parler pour cause de confidentialité. Et le royaume ermite pourrait renouveler sa manœuvre cette année.L’auteur de ce rapport, Leo Byrne, a expliqué dans un entretien avec la Voix de l’Amérique (VOA) que si Séoul appliquait strictement la résolution onusienne interdisant l’entrée de certains équipements, comme les navires, au nord du 38e parallèle, il pourrait demander des comptes aux courtiers de son pays pour leurs négligences.