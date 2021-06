Hong Nam-ki officialise l’élaboration du projet de 2e additif budgétaire

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a annoncé, aujourd’hui, le début de l’élaboration du projet de deuxième rallonge budgétaire.Concernant le financement de ce projet, Hong Nam-ki a précisé que le gouvernement recourrait aux recettes fiscales sans émettre d'obligations d’Etat. En effet, le montant des recettes fiscales a augmenté de 19 000 milliards de wons, l’équivalent de 14 milliards d’euros, au premier trimestre sur un an, en atteignant 88 500 milliards de wons, soit environ 65,4 milliards d’euros.Quant à l’emploi de ce budget additif, le ministre des Finances a mis l’accent sur l’aide aux citoyens les plus frappés par le COVID-19, tels que les petits commerçants, tout en expliquant qu’il sera également destiné à la campagne de vaccination et la relance de la demande intérieure et de l’emploi.Hong a aussi évoqué des facteurs de risque potentiels, dont la pression inflationniste, la dette des ménages, le marché immobilier, les facteurs extérieurs ainsi que la bipolarisation entre les riches et les classes à bas revenus.