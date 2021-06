Familles séparées : Washington exprime son soutien pour la coopération intercoréenne

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement sud-coréen a approuvé, hier, le déblocage de 1,18 milliard de wons, soit 870 000 euros, pour l’installation de sept salles de visioconférence à travers le pays pour les retrouvailles en ligne de familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle, l’administration américaine a manifesté son soutien à ce projet d'échanges intercoréens.D’après Radio Free Asia (RFA), interrogé sur ce sujet, le département d’Etat américain a donné une réponse en ce sens en expliquant qu’une coopération étroite avec Séoul constituait l’axe de la politique nord-coréenne de Washington. Et d’ajouter que les Etats-Unis sont préoccupés par la séparation tragique des expatriés coréens résidant dans leur pays et qui ont des membres de leur famille dans le pays communiste.Pour rappel, les présidents Moon Jae-in et Joe Biden avaient annoncé avoir « partagé la volonté de soutenir les retrouvailles de familles séparées » par la guerre de Corée (1950-1953), dans leur déclaration conjointe publiée à l’issue de leur sommet tenu le mois dernier à Washington.