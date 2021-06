COVID-19 : plus de 7 080 000 individus se sont fait inoculer une dose de vaccin

Photo : YONHAP News

La campagne de vaccination au COVID-19 va bon train avec quelque 7 086 000 vaccinés de la première dose depuis son lancement il y a 99 jours, soit 13,8 % de l’ensemble de la population.Près de 2 247 000 d’entre eux ont reçu la deuxième inoculation, ce qui représente 4,4 % de la population.Le taux de réservation chez les seniors de 60 à 74 ans, les patients souffrant de maladies respiratoires cliniques graves, et les enseignants et gardes d’enfant dans les crèches, les écoles maternelles et les premières et deuxièmes années d’école primaire, a atteint 80,7 % hier, le dernier jour avant sa clôture.Les dernières 877 000 doses du vaccin d’AstraZeneca prévues au 1er semestre sont sorties aujourd’hui de l'usine. Et 1 010 000 doses du Janssen, fournies par les Etats-Unis, arrivent en Corée du Sud demain matin.Cependant, le nombre de nouveaux individus affectés par le coronavirus ces dernières 24 heures a frôlé les 700, avec 695 cas. 205 d’entre eux ont été recensés à Séoul, 204 dans la province de Gyeonggi et 65 à Daegu, une grande ville située dans le sud-est du pays. Face à la propagation rapide du virus ces derniers jours, la municipalité de Daegu a relevé le niveau de distanciation sociale à 2, contre 1,5 actuellement, à partir de demain 0h et jusqu’au 20 juin.