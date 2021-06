Kim Jong-un envoie un message à Raul Castro pour son 90e anniversaire

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a récemment transmis un message de félicitations à l’ancien premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, Raul Castro pour ses 90 ans.La KCNA, l’agence de presse officielle du royaume ermite, a annoncé, aujourd’hui, les vœux de santé et de bonheur de Kim Jong-un au « camarade Raul Castro Ruz, l’un des protagonistes de la révolution cubaine, ami proche du peuple nord-coréen et compagnon de guerre de la révolution ».Kim III a également salué, dans ce télégramme, « la lutte contre les puissances impériales et pour l’achèvement de la mission du socialisme » du frère de Fidel Castro au cours de laquelle il a « contribué au développement des relations d’amitié et de coopération » entre les deux pays et leur parti unique.Raul Castro a abandonné, en avril dernier, toutes ses fonctions officielles en léguant le poste de premier secrétaire du PC au président cubain Miguel Diaz-Canel, mais son influence resterait toujours forte. Le leader nord-coréen avait fait parvenir, à cette occasion, un message de félicitations à ce dernier pour son arrivée au pouvoir.