Memorial Day : Moon Jae-in présente des excuses pour les pratiques injustes perpétrées dans l'armée

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la 66e journée nationale en l'honneur des soldats morts au champ d'honneur, hier, le président de la République a tenu à élargir le sens du Memorial Day. En effet, Moon Jae-in a souligné que le pays se devait de protéger les droits fondamentaux tout comme la vie quotidienne de tous ceux qui se consacrent à la défense de la nation.Le chef de l'Etat a ensuite présenté des excuses quant aux pratiques malsaines qui subsistent dans les casernes, et s'est engagé à les éradiquer, non seulement pour les droits des soldats mais également pour la sécurité nationale. Il a ainsi déploré le décès injuste d'une sergente de l’armée de l’air qui s'est donné la mort, victime de harcèlement sexuel. Des regrets ont également été formulés pour les repas de mauvaise qualité servis au sein de l'armée, une affaire récemment révélée par les médias.A l'issue de cette cérémonie de commémoration, Moon s'est déplacé à la chapelle ardente aménagée à l'Hôpital des forces armées de la région métropolitaine pour la sergente décédée. Il a de nouveau présenté des excuses auprès de la famille endeuillée, en regrettant que l’Etat ne l'ait pas protégée. En retour, celle-ci lui a demandé de faire toute la lumière sur l'affaire et de restituer l’honneur de la défunte.Le locataire de la Maison bleue a ensuite ordonné au ministre de la Défense, Seo Wook, qui l'accompagnait, de mener des enquêtes irréprochables et surtout de réformer la culture organisationnelle de l’armée.Selon la Cheongwadae, le président Moon prend semble-t-il au sérieux l’affaire d’agression sexuelle et garantit une enquête approfondie et des sanctions pour les auteurs. En effet, cette tragédie a amené le chef d’état-major de l’armée de l’air à démissionner vendredi pour endosser la responsabilité de la gestion de l’incident par son organisation.