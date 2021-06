Les entraînements militaires Séoul-Washington serviront-ils de levier dans le dialogue avec Pyongyang ?

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord pose comme condition préalable à la reprise du dialogue avec la Corée du Sud et les Etats-Unis le retrait des politiques hostiles à son encontre, notamment la suspension des exercices militaires conjoints Séoul-Washington.Alors que l’entraînement de mars dernier entre les deux alliés s’est déroulé à une échelle réduite dans le sillage du COVID-19, l’attention se porte désormais sur celui prévu en août prochain. Pour certains, la vaccination pourrait rendre possible une opération de plus grande ampleur. Pour d’autres, il serait préférable d’y mettre fin afin de faire revenir Pyongyang à la table des négociations.Les Etats-Unis semblent alors peser le pour et le contre, comme en témoignent les propos du commandant désigné des forces américaines en Corée du Sud (USFK). Paul LaCamera a affirmé le 18 mai dernier, lors de son audition de confirmation, qu’il était conscient que les exercices militaires constituent une carte potentielle dans les pourparlers avec le pays communiste.En revanche, le ministre sud-coréen de la Réunification a plébiscité, hier, sur la KBS, la coordination flexible des politiques sur cet enjeu. Lee In-young a tout de même incité le royaume ermite à adopter une attitude d’autant plus souple que les entraînements combinés sont inéluctables pour le transfert du commandement des opérations militaires en temps de guerre (Opcon) des Etats-Unis vers la Corée du Sud.A deux mois du prochain exercice, reste à savoir si ce dernier pourra servir de levier pour amener Pyongyang à reprendre la voie du dialogue.