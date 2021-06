Un projet de loi veut permettre la substitution de tous les jours fériés qui tombent le week-end

Photo : YONHAP News

Le Jour commémoratif pour les soldats morts pour le pays, dont la date correspond au 6 juin, est tombé cette année un dimanche. Quatre autres jours fériés tomberont malheureusement un week-end : le Jour de la libération du joug japonais, le 15 août, le Jour de la fondation du pays, le 3 octobre, la Journée du hangeul, l'alphabet coréen, le 10 octobre, et Noël.Un projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale pour permettre de remplacer un jour férié qui tombe le samedi ou le dimanche par le lundi de la semaine suivante. Ce système de substitution est déjà en vigueur pour trois jours fériés : Seollal, le Nouvel an lunaire, Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, et la Journée des enfants.La proposition de loi vise donc à étendre ce dispositif à tous les jours fériés, afin de relancer la demande intérieure et l'économie nationale. En effet, une étude a montré que le jour férié provisoire ayant exceptionnellement remplacé l’an dernier le Jour de la libération a eu une retombée économique à hauteur de 4 200 milliards de wons, soit un peu plus de 3,1 milliards d'euros.Avec l'accélération de la vaccination anti-COVID qui s’accompagne d’un relâchement de la distanciation sociale, les jours fériés de substitution pourraient ouvrir la voie à une hausse de la consommation tout comme de la création d'emplois.La disposition en question, soumise par plusieurs députés de la majorité ainsi que de l'opposition, devrait être approuvé sans difficulté dans le courant de ce mois pour entrer en vigueur à partir du 15 août prochain, Jour de la libération.L’ombre au tableau, toutefois, un plus ample consensus social sera de mise, compte tenu de l'inquiétude des entreprises face à une éventuelle augmentation du coût de la main-d'œuvre.