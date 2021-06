COVID-19 : la vaccination des 60 à 64 ans débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La campagne de vaccination destinée aux personnes âgées de 60 à 64 ans a été lancée aujourd’hui. Parmi les 3,95 millions d’habitants de cette tranche d’âge, 78,8 % ont effectué une réservation à l’avance. Ils recevront le vaccin d’AstraZeneca. Ceux qui ne se sont pas inscrits peuvent toujours se faire inoculer le surplus du sérum en se mettant dans la liste d’attente des établissements hospitaliers.L’administration du produit de Pfizer à quelque 350 000 militaires âgés de moins de 30 ans débute également ce lundi. Quant aux personnels essentiels de moins de 30 ans, comme les policiers et les pompiers ainsi que les travailleurs dans les établissements à haut risque, ils se feront injecter le même sérum à partir du 15 juin. Quant à 890 000 réservistes de plus de 30 ans, ils bénéficieront du Janssen, unidose, à compter de jeudi prochain.Jusqu’à présent, 7,59 millions d'individus se sont fait administrer un vaccin, soit 15 % de la population. Selon les autorités sanitaires, à ce rythme, plus d’un quart des sud-Coréens seront vaccinés d’ici la fin de ce mois-ci, comme prévu.Par ailleurs, à propos du certificat de vaccination, les personnes âgés de plus de 65 ans se verront délivrer un autocollant à apposer sur leur pièce d’identité. Un dispositif pour les seniors qui ne sont pas habitués à utiliser les applications mobiles.D’autre part, la Corée du Sud a comptabilisé ces dernières 24 heures 485 nouvelles contaminations, soit 454 cas locaux et 31 importés.