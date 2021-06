COVID-19 : baisse de 47 % des entrées dans les sites touristiques

Photo : YONHAP News

Le tourisme a reculé en Corée du Sud dans le sillage de la pandémie de COVID-19. En 2020, le nombre d'entrées dans chaque site touristique était de 103 464 en moyenne, contre 196 057 en 2019, soit une baisse de 47,2 %.Selon l'Institut de recherche touristique et culturelle de Corée, c'est le port de Ganggu dans la province de Gyeongsang du Nord qui s'est placé au 1er rang avec 3,2 millions de visiteurs. Il est suivi par l'île de Seonyu, près de Gunsan dans le Jeolla du Nord, avec 2,88 millions, et d’Everland, un complexe de loisirs situé non loin de Séoul, avec 2,75 millions.Parmi les dix endroits les plus fréquentés, six se trouvent hors de la région métropolitaine, et huit d’entre eux sont des parcs ou des patrimoines connus pour leur environnement naturel, sauf Everland et le Musée national de Corée.Cette tendance tranche avec la période pré-COVID, lorsque les hauts sites touristiques proches de la capitale étaient plébiscités. Pandémie oblige, les visiteurs préfèrent désormais les espaces ouverts et peu peuplés. Preuve de ce changement : les destinations situées dans la métropole ont dégringolé l'an dernier à 472 744 visiteurs en moyenne, contre 1 482 770 en 2019.