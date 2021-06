KDI : l’économie sud-coréenne se rétablit doucement

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne se redresse de manière progressive. C'est l'avis livré par l’Institut du développement de Corée (KDI) dans l'édition de juin de sa revue « Tendance économique ». Il s’agit d’une évaluation similaire à celle du mois dernier alors qu’en avril, l'organisme avait indiqué que le ralentissement économique du pays s’était atténué.La KDI a attribué cette embellie à l’augmentation nette des exportations. En effet, les ventes à l’étranger ont grimpé de 45,6 % en mai sur un an, une progression encore plus importante qu’en avril, avec 41,2 %.L’investissement en biens d’équipements a également poursuivi sa hausse, avec 16,8 % en avril dernier. Celui pour les machines s’est accru de 23,9 %, hissé par les appareils liés aux semi-conducteurs.En parallèle, la consommation a repris des couleurs avec l’amélioration rapide du moral des consommateurs. Les ventes au détail en avril ont gagné 8,6 % en glissement annuel. Or, le secteur des services en face à face marque encore le pas sur fond de COVID-19.L’institut d’Etat a tout de même averti que les problèmes d’approvisionnement de matières premières et intermédiaires sur le plan international pourraient constituer un éventuel frein au rétablissement de l’économie locale et que la montée des prix des matériaux bruts comme le pétrole risquait de donner lieu à l’inflation.