Spéculation foncière : le plan de réforme de LH dévoilé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé ce matin une panoplie de mesures visant à réformer la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH). Cette démarche intervient trois mois après qu’un scandale autour de la spéculation foncière de ses employés a éclaté.Le dispositif consiste principalement à réduire les fonctions de l’organisme. Tout d’abord, afin de bloquer la fuite de données sur la promotion immobilière publique, la recherche sur l’emplacement des sites sera confiée au ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.Les rôles sortant du cadre du bien-être lié aux logements et à leur approvisionnement seront quant à eux distribués à d’autres établissements publics et collectivités locales. Dans ce cadre, le personnel de la société sera réduit de 20 %, soit près de 2 000 employés.L’exécutif a également mis en place des dispositifs de contrôle interne. Désormais, tous les salariés ont pour obligation de dévoiler leur patrimoine à la société, et il leur est interdit d’acheter un terrain à des fins autres que l’usage réel. Dans la foulée, en vue de lutter contre la corruption, le nombre de cadres ne pouvant se reconvertir dans les entreprises du domaine pendant une certaine durée sera porté à 529, contre sept actuellement.Le plan final de remaniement de la structure de LH ne s'arrête pas là. Les autorités publiques prévoient d’auditionner des experts avant de l’adopter en séance plénière de l’Assemblée nationale.