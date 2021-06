Choson Sinbo : Pyongyang tient toujours à la réunification de la péninsule

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord n'a jamais renoncé à la réunification de la péninsule. Sa politique centrée sur la nation n'est pas contradictoire avec celle axée sur le peuple, et Pyongyang n'a donc faire preuve d’aucun revirement dans sa politique intercoréenne.C'est ce qu'a souligné le Choson Sinbo, l'organe de l’Association des résidents pro-Pyongyang au Japon. Selon le quotidien, la position de l'Etat ermite sur les questions intercoréennes, tout comme ses efforts destinés à les résoudre, sont bien reflétés dans les déclarations conjointes signées par Séoul et Pyongyang. Par ailleurs, la voie de la construction d’une grande puissance socialiste avec la devise « la nation d’abord » ne va pas à l’encontre de la lutte pour dénouer les problèmes du peuple.En ce qui concerne la politique de renforcement de la défense nord-coréenne, le journal la présente comme un moyen de neutraliser les forces étrangères qui sont, selon lui, les auteurs de la division de la péninsule, et de faire avancer la réunification nationale.Il est à noter que, lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs tenu en janvier dernier, le pays communiste a effacé de son règlement les expressions telles que « uriminzokkiri », qui signifie « entre notre peuple coréen ». En revanche, il y a ajouté des termes comme « coprospérité de la nation » en faisant allusion à la coexistence Nord-Sud.Pour certains experts, ces changements pourraient suggérer que Pyongyang n’aspire plus à la réunification et renonce à terme à la conversion du Sud au communisme.