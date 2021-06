Le G7 s’engage à renforcer la taxation des multinationales

Photo : YONHAP News

Les ministres des Finances du G7 se sont accordés pour fixer le taux plancher mondial de l'impôt sur les sociétés à 15 %. Une décision prise samedi dernier lors de la réunion organisée à Londres en amont du sommet des sept plus grandes puissances.Autre accord conclu : les multinationales devront s'acquitter des impôts dans les nations où elles exercent leurs activités, en plus du pays où elles sont enregistrées. La mesure s’applique aux entreprises internationales dont la marge bénéficiaire dépasse 10 %. Au-dessus de ce seuil, 20 % des bénéfices réalisés seront taxés dans les pays où elles opèrent.Ce changement devrait freiner la course à la baisse de l'impôt sur les sociétés que se livrent les pays pour attirer les firmes sur leur territoire, et permettre aux Etats de taxer davantage les géants des TIC tels que Google et Facebook. Cela mettra également un terme à l’évasion fiscale des entreprises.Cette initiative n’aura pas de gros impact sur la Corée du Sud, d’autant que celle-ci reconnaît déjà le versement des impôts à l’étranger pour les revenus gagnés hors des frontières. Or, étant donné que l’économie du pays du Matin clair est hautement axée sur les grandes entreprises et les exportations, il convient de rester attentif jusqu’à ce que ce plan d'accord soit définitivement entériné. Il sera discuté à la réunion du G20 et de l’OCDE.