Sondage : 74 % des seniors travaillent pour leur survie

Photo : YONHAP News

Un senior sur trois reste actif pour sa survie. En particulier, 55,1 % de la population âgée de 65 à 69 ans l’était en 2020, contre 40 % en 2008, l'année où ces statistiques ont été compilées pour la première fois.Voici ce que nous apprend une étude gouvernementale sur les personnes âgées réalisée tous les trois ans, dont la dernière a été publiée aujourd'hui. Elle a été conduite de mars à septembre 2020 par l'Institut pour la santé et les affaires sociales (Kihasa) auprès de 10 097 sud-Coréens âgés de 65 ans et plus.Par catégorie professionnelle, le travail de main-d’œuvre peu qualifiée a occupé la plus grande part avec 48,7 %, suivi par l'agriculture et la pêche avec 13,5 % et les services avec 12,2 %. 73,9 % des sondés ont répondu être obligés de travailler pour gagner leur pain.Par ailleurs, le revenu de ces seniors n'a cessé d'augmenter, en passant de 7 millions de wons, soit 5 200 euros, en 2007, à 15,6 millions de wons, ou 11 500 euros, en 2020. La hausse des revenus en général et celle des pensions de retraite privées en sont à l’origine. Et les revenus de transfert public ont atteint 27,5 % du revenu total.De plus en plus de personnes du troisième âge désireux de vivre séparés de leurs enfants sont aussi en progression. Seules 12,8 % ont affirmé préférer vivre avec leurs progénitures, contre 32,5 % en 2008. En effet, 78,2 % des sondés forment un ménage indépendant. Et 62 % ont dit préférer vivre seuls, grâce à la bonne santé, à la capacité financière ou à une préférence pour l’indépendance.Sur leur propre état de santé, près de la moitié des répondants l'ont jugé bon, alors que rien que 13,5 % ont fait état des symptômes de dépression.Le taux de fiabilité de cette étude est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 1 point.