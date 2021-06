BTS attire les Chinois malgré les restrictions de Pékin

Photo : KBS News

La Chine est longtemps restée un terrain inexploité pour le groupe de k-pop BTS. Elle était en effet exclue des destinations de sa tournée mondiale qui se sont concentrées sur les Etats-Unis et le Royaume-Uni. L’an dernier, lorsque le boys band a remporté le prix Van Fleet Award, son discours sur la guerre de Corée a fait polémique dans l’empire du Milieu en suscitant l’ire des Chinois.Pourtant, les restrictions de Pékin sur les importations de produits culturels « made in Korea » n’ont pas réussi à dissuader les fans chinois du septuor. A l’approche du 8e anniversaire de sa formation, son plus grand groupe a organisé hier le « Festival de BTS » en coopération avec l’Office national du tourisme coréen (KTO).Les participants ont pu reprendre en cœur les paroles des chansons en coréen et reproduire les chorégraphies de chaque tube. L’une d’entre elles a tenu à remercier les Bangtan Boys qui lui ont permis de trouver sa passion et ses désirs pour l’avenir.Une autre a affirmé vouloir visiter une bibliothèque de manhwa, les BD sud-coréennes, où sont passés V et Jimin. Elle affirme vouloir en savoir plus sur la Corée du Sud depuis qu’elle se passionne pour ces stars de la k-pop.La KTO se prépare à l’ère post-COVID-19 en se concentrant sur le fait que les fans de BTS s’intéressent à la culture du pays du Matin clair dans son ensemble, et non seulement au groupe lui-même.