Maison blanche : une rencontre entre les leaders américain, sud-coréen et japonais est possible en marge du sommet du G7

Photo : KBS News

Une rencontre entre les dirigeants américain, sud-coréen et japonais n’est pas programmée en marge du prochain sommet du G7, mais la possibilité reste ouverte. C’est ce qu’a annoncé la Maison Blanche.Interrogé hier à ce sujet lors d’un briefing de presse, son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a en effet répondu que « tout est possible dans un petit espace en Cornouailles, où une dizaine de chefs d’Etat ou de gouvernement se réuniront en personne », tout en soulignant que rien n’est encore fixé pour l’heure.Si l’entrevue à trois a lieu, ce sera la première fois depuis trois ans et neuf mois que les leaders des Etats-Unis et de leurs principaux alliés en Asie du Nord-est se réunissent ensemble.Le sommet des sept plus grandes puissances mondiales se tiendra du 11 au 13 juin dans un petit village en Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Le Premier ministre du pays hôte, Boris Johnson, a aussi convié la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie et l’Afrique du Sud à y participer.Sachez que la semaine dernière, le journal japonais Yomiuri Shimbun avait rapporté que Séoul, Washington et Tokyo continuaient à discuter des moyens d’organiser l'entretien de leurs dirigeants. Cependant, sur la possibilité que Moon Jae-in et Yoshihide Suga se rencontrent, l’agence Kyodo News a affirmé que cela paraissait difficile en raison des contentieux historiques entre leurs pays.