AIEA : détection de signes de production de plutonium en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les 35 pays membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA) se réunissent depuis hier. Sans surprise, le nucléaire nord-coréen s’invite dans leurs discussions.Le directeur général de l’agence a alors annoncé que des signes d’activité de l’installation de retraitement du combustible nucléaire usé avaient été détectés au nord du 38e parallèle. Cette installation, rappelons-le, est capable de produire du plutonium nécessaire pour la fabrication d’armes nucléaires.Rafael Mariano Grossi a précisé que de la vapeur continuait de s’échapper d’une centrale thermique alimentant le laboratoire de retraitement et que cette centrale était opérationnelle depuis mars. Une période requise pour le retraitement. Et d’ajouter qu’il est impossible de vérifier si ce procédé est effectué ou non et qu’il n’y a pas de signes de reprise d’exploitation du fameux réacteur de 5 MW du complexe de Yongbyon. En décembre 2018, le gendarme mondial du nucléaire avait pourtant fait état de la possibilité que ce dispositif soit fermé.Sur le site nucléaire souterrain de Kangson, situé en banlieue de Pyongyang et où le pays communiste enrichirait de l’uranium, le patron de l’AIEA a affirmé qu’il y avait toujours des signes d’activité. En septembre 2020, il avait déjà évoqué une telle possibilité.