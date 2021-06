Kim Jong-un préside une réunion des secrétaires et des directeurs du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a convoqué hier une réunion consultative des secrétaires et des directeurs du Comité central du Parti des travailleurs, ainsi que des secrétaires des comités provinciaux.C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence de presse officielle du pays communiste (KCNA). D’après la KCNA, le secrétaire général du parti a saisi cette occasion afin de faire le point sur les enjeux économiques et sociaux auxquels le pays est confronté et de présenter d’importantes mesures à prendre en vue de développer son économie et d’améliorer la vie du peuple.Pourtant, l’agence centrale de presse n’a pas donné plus de détails, ni sur les projets ni sur les mesures concrètes dévoilées par le leader en amont de la réunion plénière du parti au pouvoir.Il faut savoir qu’un tel rassemblement réunissant à la fois des secrétaires et des directeurs du Comité central du Parti des travailleurs, et des secrétaires des comités provinciaux n’avait jamais eu lieu lors de l'ère Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un.Contrairement à son prédécesseur qui a prôné la « politique de Songun », donnant la priorité à l’armée, l’acteur dirigeant accorde une grande importance à la gouvernance du pays par le parti unique. Au-delà du Premier ministre Kim Tok-hun, plusieurs hauts responsables de la formation y ont participé, comme Jo Yong-won, l’un de ses premiers secrétaires.