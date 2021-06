Blinken promet des efforts pour les retrouvailles entre Américains d’origine coréenne et leurs proches en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le secrétaire d’Etat a promis de faire tout son possible pour résoudre la question des réunions familiales entre Américains d’origine coréenne et leurs proches encore en vie en Corée du Nord.Antony Blinken a fait ces remarques lorsqu’il était interrogé, hier, par la députée démocrate Grace Meng devant une sous-commission de la Chambre des représentants. Il a alors répondu être pleinement conscient du fait que, non seulement, ces familles restent séparées, mais qu’elles ne connaissent même pas le sort des leurs. Et de s’engager d’emblée à déployer tous les efforts possibles pour leurs retrouvailles.Le chef de la diplomatie américaine s’est toutefois montré prudent quant à leur organisation, évoquant un grand défi tributaire de l'accord du régime de Pyongyang.Grace Meng avait déposé en février dernier une proposition de loi demandant au département d’Etat de lancer des discussions visant les réunions familiales. Deux mois plus tard, sa collègue républicaine Young Kim, d’origine coréenne, a présenté une résolution de même nature. Et en mai, le député démocrate Brad Sherman a soumis une proposition de loi autorisant les Coréens expatriés aux USA à aller assister aux obsèques de leurs proches dans le nord de la péninsule.Blinken a par ailleurs annoncé que son ministère avait finalement décidé de nommer son envoyé spécial pour les droits de l’Homme en Corée du Nord, sans donner pour autant de précisions sur la date. Il a alors invoqué des difficultés à faire un choix. Ce poste reste vacant depuis janvier 2017.