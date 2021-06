La balance courante reste positive pour le 12e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Conséquence du rebond des exportations et des frais de livraisons à l’international, la balance des paiements courants reste excédentaire pour le 12e mois de suite. C’est ce qu’on peut constater dans les statistiques sur le sujet publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).De fait, le pays a enregistré un surplus courant de 1,9 milliard de dollars en avril, soit une progression de 5,2 milliards de dollars en un an. C’est le 12e mois consécutif d’excédent et le premier en trois ans pour un quatrième mois de l’année.Concrètement, en avril dernier, le surplus commercial a atteint 4,5 milliards de dollars, 3,8 milliards de dollars de plus qu’un an plus tôt. De fait, les expéditions vers les pays étrangers ont flambé de 46,9 % et les importations de 36,7 % en glissement annuel.Dans les services aussi, le pays a dégagé un excédent de 10 millions de dollars, dopé par la hausse de ce qu’on appelle le SCFI, une mesure du niveau des frais de transport maritime, qui a grimpé de 232,4 % sur un an.La balance des revenus obtenus par les sud-Coréens hors des frontières et de ceux encaissés par les étrangers dans le pays a quant à elle enregistré un déficit de 1,9 milliard de dollars.En ce qui concerne les investissements directs, ceux des sud-Coréens dans les pays étrangers ont progressé de 4,3 milliards de dollars, et les placements de capitaux étrangers en Corée du Sud de 2,6 milliards de dollars.