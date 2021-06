Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Education a officiellement mis en place aujourd’hui une équipe chargée de préparer les programmes d’enseignement de demain, avec à sa tête sa patronne Yoo Eun-hae. Elle a deux ans, jusqu’en juin 2023, pour le faire.Cette task force, temporaire donc, sera composée de trois sous-groupes qui plancheront respectivement sur les écoles vertes intelligentes, l’ouverture d’une plateforme intégrée et la réforme des législations et des systèmes liés à l’éducation de demain.Yoo, qui cumule aussi les fonctions de vice-Première ministre aux affaires sociales, a annoncé que la nouvelle organisation serait en première ligne pour mener les principales politiques de son ministère avec cohérence et de manière systématique et pour préparer la pédagogie pour la nouvelle génération.