Le Parquet général s’oppose officiellement au projet de réorganisation du ministère public

Photo : YONHAP News

Est-ce un nouveau bras de fer entre le Parquet général et le ministère de la Justice ? Le premier se mobilise pour s’opposer officiellement au projet de réorganisation du Parquet, un projet envisagé par le second. Il prévoit notamment de restreindre le droit des Parquets locaux à enquêter sur les affaires pénales.Concrètement, les divisions pénales de ceux-ci, sauf celle du district central de Séoul, le plus grand du pays, ne pourront pas lancer leurs propres investigations sur six crimes considérés comme « graves » par le ministère, ceux liés par exemple à la corruption, aux élections ou encore aux catastrophes de grande envergure. Et les Parquets de petite taille devront obtenir l’aval du garde des Sceaux pour mener les enquêtes sur les autres affaires pénales aussi.Pour le Parquet suprême, ces mesures sont susceptibles de violer les lois sur les fonctions et le pouvoir des procureurs et de créer un vide préoccupant dans les enquêtes rapides. De plus, elles ne sont pas du tout conformes, selon lui, à l’idée de faire de la division pénale un pôle spécialisé et risquent aussi de nuire à la neutralité politique et l’indépendance du ministère public.Son veto au projet a été décidé lors d’une réunion présidée hier par le tout nouveau procureur général Kim Oh-soo.Le Parquet général est allé plus loin pour souligner la nécessité de mettre sur pied un nouveau service anti-corruption à son bureau de Busan, la deuxième ville de Corée du Sud.