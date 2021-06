Photo : YONHAP News

Des températures estivales se sont généralisées à l'ensemble du pays, ce mardi.A Séoul, le mercure est en hausse de huit degrés par rapport à hier pour s'élever à 29°C au plus fort de la journée. La région la plus chaude est celle située dans le centre du pays, entre Daejeon et Daegu, où l'on relève pas moins de 32°C.Les températures continueront de grimper jusqu'à demain, avant le retour de la pluie prévu pour jeudi.