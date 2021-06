Les voyages de groupe à l’étranger bientôt possibles pour les vaccinés

Photo : YONHAP News

Les personnes vaccinées pourront faire du tourisme de groupe au plus tôt à partir de juillet prochain dans les pays où la prévention contre le COVID-19 est assurée. C’est ce qu’a annoncé ce matin le Premier ministre lors d’une réunion consacrée à la gestion de l’épidémie.Selon Kim Boo-kyum, les autorités sanitaires envisagent de mettre en place une « bulle de voyage », c’est-à-dire un accord entre pays pour faciliter le déplacement des touristes. Les sud-Coréens ayant reçu une dose de sérum pourraient donc voyager sans avoir l’obligation de se soumettre à un confinement s’ils sont testés négatifs aux frontières d’un pays de l’accord. Kim a souligné que la reprise du tourisme à l’étranger devrait marquer le premier pas vers le retour à la vie quotidienne.En ce qui concerne la campagne de la vaccination, le chef du gouvernement a expliqué que tout se déroulait comme prévu et que les autorités publiques s’efforçaient de terminer le plus tôt possible l’inoculation de la première dose à 13 millions de citoyens, l’objectif fixé pour le premier semestre de cette année.Toujours d’après Kim, plus de 5 millions d’individus ont réservé une injection cette semaine et la semaine prochaine, et c’est aussi le moment de se concentrer sur une vaccination rapide et en sécurité. Il a ajouté que le changement du niveau de distanciation sociale serait confirmé après-midi.