Nombre d’emplois : hausse pour le 3e mois consécutif en mai

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle sur le front de l'emploi. En mai aussi, et ce pour le troisième mois de suite, le chiffre de la population active travaillant a augmenté.D’après les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le mois dernier, le nombre d’emplois a bondi de 619 000 par rapport à un an plus tôt pour un total de 27 550 000. Il était reparti à la hausse en mars dernier, après 12 mois consécutifs de baisse.En ce qui concerne le taux d’emploi des plus de 15 ans, il s’est établi à 61,2 %, 1 point de plus qu’en mai 2020. Le chiffre monte à 44,4 % chez les 15-29 ans, la plus forte progression depuis 2005.Quant au nombre de demandeurs d’emploi, il enregistre un recul de 130 000 en glissement annuel pour se situer à 1 148 000. Le taux de chômage a atteint 4 %, soit 0,5 point inférieur à celui d’il y a un an.Enfin pour ce qui est de la population dite « économiquement inactive », celle-ci a diminué de 196 000 en un an pour se chiffrer à 16 351 000, ce qui est une baisse pour le troisième mois d’affilée.