Le RNB par habitant régresse pour la deuxième année de suite

L’an dernier, le revenu national brut (RNB) par habitant de la Corée du Sud a reculé pour la deuxième année consécutive. Selon les données publiées par la Banque de Corée (BOK), il s’est établi à 31 881 dollars, soit une baisse 1 % sur un an. Principales causes : l’affaiblissement du won face au billet vert et les impacts du COVID-19.Le pays du Matin clair a franchi le seuil de 30 000 dollars en 2017 et depuis il en est resté au-dessus. Ce chiffre est considéré comme un baromètre pour accéder au rang des pays développés.Par ailleurs, le revenu disponible brut (RDB) des ménages par personne a progressé de 1,1 % pour s’élever à 17 756 dollars.Le taux de croissance de 2020 est estimé à – 0,9 %. Un accroissement de 0,1 point par rapport à la dernière prévision donnée en mars dernier, mais il s’agit d’une décroissance qui est constatée pour la première fois depuis 1998 quand le pays avait été frappé par la crise asiatique. Le chiffre pour 2019 a été confirmé à 2,2 %, enregistrant une hausse de 0,2 point.Enfin, en glissement annuel, le produit intérieur brut (PIB) nominal de l’année dernière a augmenté de 0,4 % pour atteindre les 1 933 200 milliards de wons, soit environ 1 420 milliards d’euros.