Choi Jong-kun à Washington pour discuter des mesures de suivi du sommet Moon-Biden

Photo : YONHAP News

20 jours après le sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden à la Maison blanche, le premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun s’est rendu à Washington. Il y est arrivé hier. Objet de son voyage : discuter cette fois des mesures à prendre afin de mettre en œuvre la déclaration commune adoptée par les deux dirigeants à l’issue de leur rencontre.Interrogé par des journalistes à l’aéroport, Choi a répondu que ce serait aussi une occasion d’échanger, pour la première fois en personne, avec la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman. Il a alors évoqué la possibilité d’un entretien improvisé du président sud-coréen avec les leaders américain et japonais en marge du sommet du G7, qui se tiendra du 11 au 13 au Royaume-Uni.Sa rencontre avec la numéro deux de la diplomatie américaine, prévue aujourd'hui, sera consacrée pour l’essentiel aux dossiers régionaux, en particulier à la question de la péninsule coréenne. Le haut diplomate sud-coréen a annoncé qu’il aurait des discussions « libres et larges » avec son homologue.La semaine dernière à Bangkok, Sherman avait affirmé que la récente nomination par Biden de son nouveau représentant spécial pour la Corée du Nord, Sung Kim, était un autre signal envoyé au régime de Kim Jong-un pour lui déclarer qu’il était prêt à renouer le dialogue avec celui-ci.Pour rappel, Sherman, spécialiste de la question de la péninsule, a été coordinatrice de la politique nord-coréenne du département d’Etat, de 1999 à 2001 sous Bill Clinton. En 2000, elle avait accompagné la secrétaire d’Etat de l’époque Madeleine Albright lors de sa visite à Pyongyang.