Voyage: les Etats-Unis abaissent d’un cran le niveau d’alerte pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a abaissé d’un cran le niveau d’alerte de voyage en Corée du Sud, à 1, le plus bas niveau de son échelle qui en compte quatre, au lieu de 2, émis en novembre dernier. Cet assouplissement entre en vigueur dès aujourd’hui.Le ministère a détaillé avoir mis à jour ses recommandations de voyage suite à l’émission d’un « Travel Health Notice » de niveau 1 pour le pays du Matin clair par les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Et d’ajouter que cela indique un faible niveau de COVID-19 dans le pays. L’agence fédérale conseille toutefois aux personnes non-vaccinées contre le coronavirus et ayant une maladie grave de ne pas faire de voyage non-essentiel. De même, tous les touristes devront recevoir les deux doses de vaccin avant tout déplacement.Les CDC ont également assoupli les recommandations destinées aux voyageurs pour 61 autres Etats et territoires, pour les placer dorénavant en niveau 3, contre le seuil maximal. Le Japon, la France et l’Espagne en font partie.