Au 1er trimestre, le PIB rebondit plus que prévu en avril

Au premier trimestre de l'année, le produit intérieur brut (PIB) s’est accru de 1,7 % sur trois mois, 0,1 point de plus que les premiers chiffres avancés en avril. C’est une annonce faite aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Cette différence est due à la mise à jour des données. Ainsi, la production manufacturière et les exportations de biens ont enregistré une croissance plus élevée qu’estimé : +1,1 point et +1,3 point, respectivement. En revanche, le secteur tertiaire et les investissements en biens d’équipement ont reculé plus que prévu : -0,1 point et -0,4 point, respectivement.Après deux trimestres consécutifs de contraction en 2020, le PIB a rebondi de 2,1 % entre juillet et septembre derniers pour rester positif les deux trimestres suivants. A noter qu’entre janvier et mars 2011, l’économie sud-coréenne a retrouvé son niveau d’avant le COVID-19.Sur la lancée de cette performance encourageante, la banque centrale a revu à la hausse, fin mai, sa prévision de croissance pour cette année, à 4 %, contre 3 % escomptés auparavant.Egalement entre janvier et mars derniers, le revenu national brut nominal et réel ont tous deux grimpé de 2,3 % et 2,4 % sur trois mois.