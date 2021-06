Le syndicat des livreurs de colis entame une grève

Photo : YONHAP News

Le syndicat national des livreurs de colis a annoncé le lancement d'une grève générale illimitée à partir d’aujourd’hui. Cette décision fait suite à l’échec du deuxième round de négociations pour lutter contre le surmenage morbide avec le patronat hier.Selon le chef du groupe de syndiqués, la raison apparente du désaccord est l’absence à la discussion de l’association des agences de livraison, cependant la raison effective résiderait dans le fait que les entreprises de logistique ont réclamé de reporter la conclusion de l’accord et de différer son application d’un an.Ce délégué a également indiqué que la deuxième ébauche de l’accord proposé par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports ne comportait pas de dispositifs contre la réduction des salaires en cas de baisse du nombre des colis contrairement à la première version.La grève concerne près de 2 100 syndiqués sur tout le territoire. Les employés de la poste sud-coréenne qui ont déjà signé une convention collective avec leur direction, poursuivront leur action collective. Même s’ils seront présents sur leur lieu de travail dès 9h du matin, ils ne commenceront les livraisons qu’à 11h et n’effectueront pas le triage des colis à 7 h.Les pourparlers trilatéraux avec le gouvernement se tiendront le 15 et le 16 juin prochains.