COVID-19 : arrivée de 650 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer

Photo : YONHAP News

Les livraisons en Corée du Sud du vaccin Pfizer contre le coronavirus se poursuivent. Aujourd’hui, 650 000 doses supplémentaires sont arrivées.Ce nouveau lot fait partie des 66 millions de doses commandées directement par le gouvernement de Séoul au laboratoire américain. Toutefois si on additionne le dernier chiffre au nombre de doses déjà reçues, le total des envois au pays du Matin clair se monte difficilement à 5 050 000.La firme américaine s’est engagée à en livrer à Séoul un total de sept millions au premier semestre. Et 1 950 000 nouvelles doses sont attendues d’ici la fin du mois.Actuellement, le sérum Pfizer est administré aux plus de 75 ans. Mais entre les 15 et 26 juin, il le sera aussi aux employés d’établissements médicaux et de pharmacies, aux policiers et aux pompiers de moins de 30 ans, ainsi qu’aux enseignants des première et deuxième années d’écoles primaires, de maternelles et de crèches et à leurs assistants.Jusqu’à présent, l’exécutif s’est assuré 193 millions de doses de vaccins produits par les cinq laboratoires à avoir développé un vaccin : Pfizer, Moderna, Novavax, Astrazeneca et Johnson & Johnson.