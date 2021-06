Photo : YONHAP News

Le pilote d’un avion de combat KF-16 a dû s’éjecter lors de son décollage à cause d’un problème de l’appareil. L’accident s’est produit hier après-midi à Seosan dans la province du Chungcheong du Sud.D’après l’armée de l’air, le pilote est sain et sauf et les débris de l’avion se trouvent entre des pistes de la base militaire.Les autorités militaires ont formé une équipe afin de trouver l’origine de l’accident avec à sa tête le vice-chef d'état-major adjoint des forces aériennes. Elles ont également suspendu les vols de tous les avions de chasse dont les KF-16. Néanmoins, ce dispositif n’aura aucun impact sur la préparation au combat d’autant que le groupe d’urgence est toujours opérationnel.