Ouverture du centre Asie-Pacifique de formation cynotechnique

Photo : YONHAP News

Le Centre d’Asie-Pacifique de formation cynotechnique (CRFC) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a ouvert ses portes dans l’Institut de formation au contrôle des frontières douanières (CBCTI) de la Corée du Sud. Il a pour mission d’entraîner les chiens détecteurs, de former des dresseurs et d’échanger les expertises dans le domaine.L’établissement sud-coréen a organisé hier une cérémonie d’’inauguration par visioconférence. Le président du Service des douanes de Corée (KCS), Lim Jae-hyeon, et le secrétaire général de l’OMD, Kunio Mikuriya, ont envoyé des messages vidéo de célébration.Pendant trois jours, des conférences sur le développement des compétences des chiens renifleurs auront lieu en ligne afin de partager les méthodes d’entraînement et donner des exemples de détection. Ce centre accueillera 35 experts issus de 19 pays d’Asie-Pacifique.