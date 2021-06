COVID-19 : 18 % des sud-Coréens ont reçu une 1re dose de vaccins

Photo : YONHAP News

Chiffres du jour. Hier, quelque 714 000 personnes se sont fait vacciner contre le coronavirus, portant désormais à un peu plus de 9 200 000, soit 17,9 % de la population, le nombre de primo-vaccinés. 2 320 000 d’entre eux ont reçu les deux injections.Le gouvernement souhaite que plus de 14 millions de citoyens aient reçu au moins une première dose d’ici le 30 juin, contre 13 millions, son objectif initial. L’inoculation du vaccin unidose Janssen débutera demain pour les réservistes âgés de 30 à 60 ans et les fonctionnaires des services diplomatiques et de la défense nationale.Si la vaccination s’accélère, le virus continue lui aussi de circuler activement. 602 nouvelles contaminations ont été répertoriées en l’espace de 24 heures. Durant la dernière semaine, le nombre quotidien de cas supplémentaires a atteint en moyenne 583,1 au niveau national, 379,6 dans la région de Séoul, soit 25,2 de plus que la semaine précédente.Face à cette situation, le Premier ministre Kim Boo-kyum a demandé aux ministères concernés et aux collectivités locales de redoubler d’efforts pour faire respecter strictement le protocole sanitaire, en particulier dans les parcs publics et les sites touristiques.