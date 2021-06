Mise en place d'une « bulle de voyage »

Photo : YONHAP News

Une « bulle de voyage » sera mise en place au plutôt tôt à partir de juillet prochain. Il s’agit d’un accord entre pays permettant de voyager sans avoir l’obligation de se soumettre à un confinement. Le gouvernement tente actuellement de trouver un terrain d’entente dans un premier temps avec Singapour, Taïwan, la Thaïlande, Guam et Saipan.Pour franchir les frontières, les touristes devront remettre un certificat de vaccination et se faire tester négatif moins de trois jours avant le départ.Selon le Premier ministre Kim Boo-kyum, la reprise du tourisme à l’étranger devrait marquer le premier pas vers le retour à la vie quotidienne.Dans un premier temps, seul le tourisme de groupe sera autorisé pour assurer la prévention tant pour les voyageurs sud-coréens que pour les étrangers qui visiteront le pays du Matin clair. Le nombre de vols directs sera limité avant un possible élargissement en fonction de la situation.D'autre part, les agences de voyage qui souhaitent accueillir des touristes étrangers devront obtenir une autorisation du gouvernement au préalable.