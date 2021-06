Photo : YONHAP News

Le Kospi poursuit sa baisse pour son deuxième jour. Ce mercredi, il a clôturé sa journée à 3 216,18 points (-0,97 %). Idem pour le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, a aussi perdu en valeur et a terminé sa séance à -0,74 %, à 978,79 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen est presque resté à l’identique face à l’euro et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 358,72 wons et le dollar américain 1 115,4 wons.