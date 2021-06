Photo : YONHAP News

Ce n’est pas encore un soleil de plomb, mais il faisait chaud, même très chaud ce mercredi dans tout le paysA 14h00, il faisait plus de 32°C dans la capitale sud-coréenne ainsi qu’à Daejeon et Daegu. Sur toute la côte est du pays par contre, le mercure se situait entre 26 et 28°C. Seule l’ile méridionale de Jeju a vu ses températures ne pas dépasser les 25°C.Bonne nouvelle, demain, les températures devraient légèrement descendre et de la pluie est attendue sur une grande partie du territoire.