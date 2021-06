Visites d’Etat du président Moon en Autriche et en Espagne après sa participation au G7

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in doit participer ce week-end au sommet du G7 qui se tiendra aux Cornouailles, en Angleterre. Les dirigeants de la Corée du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud ont été, rappelons-le, invités à la rencontre des leaders des sept plus grandes puissances mondiales. Il s'agira du premier grand sommet multilatéral, en personne, depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19.Son déplacement de trois jours en Grande-Bretagne sera suivi de deux visites d’Etat, d’après la porte-parole de la Cheongwadae. Selon l’annonce faite cet après-midi par Park Kyung-mee, le chef de l’Etat s’envolera dimanche pour l’Autriche où il s’entretiendra avec son homologue autrichien Alexander Van der Bellen. L’année 2022 marque le 130e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations. Et Moon deviendra le premier président sud-coréen à y effectuer une visite.Ensuite, mardi, le locataire de la Maison bleue se rendra en Espagne pour un séjour de trois jours, au cours duquel il tiendra un sommet avec le Premier ministre ibérique Pedro Sanchez. Il devrait aussi assister à un dîner offert par le roi d'Espagne Felipe VI.Son retour à Séoul est prévu vendredi.