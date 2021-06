9 morts et 8 blessés dans l’effondrement d’un immeuble en démolition à Gwangju

Photo : YONHAP News

Un immeuble de cinq étages s’est effondré, faisant neuf morts et huit blessés. Le drame s’est produit hier après-midi à Gwangju, à environ 270 km au sud-ouest de Séoul. Le bâtiment, en cours de démolition, s’est soudainement écroulé sur un autobus immobilisé à un arrêt tout proche du chantier, avec 17 passagers à son bord.Les autorités locales concernées ont aussitôt relevé le niveau de réaction à la catastrophe et mobilisé quelque 140 secouristes et d’importants équipements aux opérations de recherche de victimes et de possibles survivants sous les décombres.A en croire un responsable des travaux de destruction de l’immeuble, quatre ouvriers qui travaillaient sur le site ont tous été évacués peu avant l’effondrement.On ne connaît pas encore la cause de l’accident. La Police et les services de pompiers envisagent de la déterminer dès la fin des opérations sur place.Le président Moon Jae-in a ordonné de mener une enquête exhaustive sur l’origine de la tragédie pour savoir à qui incombe sa responsabilité.