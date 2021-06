Missiles nord-coréens : le Pentagone envisage de renforcer la défense collective avec ses alliés

Photo : YONHAP News

L’administration Biden aurait pour priorité de relever d’un cran la défense collective avec ses partenaires face à l’amélioration des capacités balistiques de ses ennemis potentiels.La sous-secrétaire adjointe à la Défense pour la politique de la défense nucléaire et antimissile en a fait part, hier, dans sa réponse soumise au Sénat, en rapportant que la Corée du Nord, l’Iran, la Russie et la Chine allaient en renforçant leurs capacités nucléaires et balistiques.Leonor Tomero a notamment souligné l’importance de la coopération avec les alliés des Etats-Unis dans la région Indo-Pacifique, à savoir la Corée du Sud, le Japon et l’Australie.Concernant le régime de Kim Jong-un, l’officielle du Pentagone a mis en garde contre sa poursuite du développement et du déploiement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et de missiles mer-sol balistique stratégique (MSBS), ce qui représenterait une menace croissante contre les USA, la Corée du Sud et le Japon.