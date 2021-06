Une troisième banque en ligne sera lancée en septembre

Photo : YONHAP News

La banque numérique Toss Bank devrait voir le jour en septembre prochain. C’est la troisième banque en ligne approuvée par le gouvernement, après K-Bank et Kakao Bank.La Commission des services financiers (FSC) a entériné hier son inauguration. L'entreprise Viva Republica, qui gère la plateforme financière sur mobile Toss, avait déposé une demande d'autorisation le 5 février dernier.Le capital de cette nouvelle entité virtuelle s'élève à 250 milliards de wons, soit 184 millions d'euros. Ses actions sont détenues par 11 compagnies, dont Viva Republica, Hana Bank, Hanhwa Investment & Securities, E-land World, et Standard Chartered Korea.Dans son plan remis aux autorités financières, Toss Bank a proposé, comme services clés, des prêts pour les particuliers à faible et moyenne cote de crédit et pour les petits commerçants, une carte de débit, et le transfert d’argent simplifié à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.