Chung Eui-yong et Wang Yi s’entretiennent de nouveau par téléphone

Photo : YONHAP News

Nouveau coup de fil entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et chinoise. Il a eu lieu hier. Chung Eui-yong et Wang Yi ont alors échangé sur les relations bilatérales entre leurs pays, la question de la péninsule ou encore les dossiers régionaux et internationaux.Les deux hommes s’étaient déjà entretenus par téléphone en février, une semaine après la prise de fonctions du sud-Coréen. Et en avril, ils se sont rencontrés cette fois en personne à Xiamen, en Chine.Au cours de la conversation téléphonique d’hier, les deux ministres ont affiché leur entente sur l’importance des visites croisées de hauts responsables pour approfondir et développer les relations Séoul-Pékin. Dans la foulée, ils sont convenus de poursuivre leur communication afin d’organiser un nouveau déplacement du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud, dès que la situation sanitaire le permettra.Le lancement d’un comité pour le développement des relations futures entre les deux nations ainsi que les programmes en préparation pour célébrer les années des échanges culturels bilatéraux en 2021 et 2022 se sont invités dans leur discussion.Les deux patrons de la diplomatie n’ont pas oublié non plus de reconfirmer l’objectif commun de leurs pays de dénucléariser la péninsule et d’y instaurer une paix durable, avant de se concerter sur les moyens de coopération visant à le réaliser.A propos des défis mondiaux comme le changement climatique, Chung a souhaité que les relations américano-chinoises se développent de manière stable, affirmant que la coopération entre les deux premières puissances de la planète correspond aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble.