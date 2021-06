Park Jie-won : Séoul et Pyongyang ont récemment eu une communication significative

Photo : YONHAP News

Le directeur du Service national du renseignement (NIS) s’est une nouvelle fois exprimé devant l’Assemblée nationale. A cette occasion, Park Jie-won a annoncé qu’« une communication significative avait récemment eu lieu entre les deux Corées ».A en croire plusieurs députés membres de la commission parlementaire du renseignement qui ont interrogé hier le patron des services secrets, celui-ci s’est borné à dire que la communication avait été effectuée avant ou après le sommet sud-coréano-américain, tenu le 21 mai à Washington, sans préciser de date exacte ni les canaux utilisés.A propos de la raison pour laquelle Pyongyang ne fait toujours pas part de sa position officielle aux résultats de cette entrevue entre Moon Jae-in et Joe Biden, le chef du NIS a estimé que Kim Jong-un aurait analysé, sans l’annoncer officiellement, le bilan du sommet ainsi que la politique de l’administration Biden envers son pays.Et d’ajouter que le dirigeant nord-coréen devrait faire état d’une évaluation agressive sur les discussions des leaders sud-coréen et américain qui ont notamment porté sur le détroit de Taïwan ou sur la résiliation des directives sur les missiles sud-coréens, et ce par le biais de l’assemblée plénière du Parti des travailleurs, sa sœur Kim Yo-jong, ou encore Choe Son-hui, qui est la première vice-ministre des Affaires étrangères.Selon Park, il s’agirait toutefois d’un simple rite de passage et le régime communiste finirait par décider de renouer le dialogue avec les Etats-Unis.En ce qui concerne le nouveau poste de premier secrétaire du parti, auquel aurait été nommé Jo Yong-won, le bras droit de Kim Jong-un, le numéro un du renseignement sud-coréen a déclaré ne pas disposer de renseignement sur le sujet.