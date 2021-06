Sommet Moon-Biden : les vice-ministres sud-coréen et américain des Affaires étrangères s’engagent à mettre en œuvre les résultats

Photo : YONHAP News

Les numéros deux de la diplomatie sud-coréenne et américaine ont discuté mercredi à Washington, des moyens de mettre en œuvre les accords parvenus entre les dirigeants des deux pays lors de leur dernier sommet aux Etats-Unis.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, son premier vice-ministre Choi Jong-kun et son homologue américaine Wendy Sherman se sont mis d’accord pour appliquer, le plus rapidement possible, les résultats du tête-à-tête Moon-Biden concernant les vaccins, les technologies de pointe, la coopération mutuelle dans la chaîne d’approvisionnement et celle avec les pays de l’Asean et des Amériques centrale et du Nord.Sur le volet nord-coréen, les deux hauts diplomates ont réaffirmé la nécessité de la diplomatie et du dialogue pour réaliser une dénucléarisation complète de la péninsule et l’installation d’une paix permanente, et sont convenus de coopérer étroitement pour relancer le dialogue avec Pyongyang.Choi et Sherman ont également échangé sur la situation dans la région. A cette occasion, la secrétaire d’Etat adjointe américaine a expliqué les accords parvenus concernant la situation en Birmanie lors de sa récente tournée en Asie du Sud-est. Dans la foulée, les deux interlocuteurs ont condamné d’une seule voix la violence perpétrée contre les civils par la junte militaire birmane, en appelant la communauté internationale à redoubler d’efforts pour l’arrêt immédiat de cette violence, la libération des détenus ainsi que le retour rapide à la démocratie.