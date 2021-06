Photo : YONHAP News

Suite au suicide d'une sergente de l’armée de l’air, victime de harcèlement sexuel, le ministre de la Défense a une nouvelle fois présenté ses excuses auprès de la famille de la victime et des citoyens.Seo Wook en a fait part, ce matin, à l’Assemblée nationale, en déclarant qu’il sanctionnerait fermement tous les agresseurs et les responsables ayant tenté de dissimuler cette affaire. Dans la foulée, il s’est engagé à élaborer des mesures radicales afin de mettre fin aux violences sexuelles dans les casernes.Le ministre a également affirmé qu’il faudrait mettre en œuvre des projets visant à garantir l’indépendance et l’équité des investigations et des procès au sein de l’armée, en minimisant l’influence des commandants sur le processus judiciaire militaire.