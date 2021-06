COVID-19 : la Corée du Sud passe le cap des 10 millions de primo-vaccinés

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a franchi aujourd’hui le seuil des dix millions de personnes ayant reçu une première injection de vaccin contre le COVID-19, 105 jours après le coup d’envoi de la campagne.L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a précisé que le nombre de ces primo-vaccinés s’était élevé plus exactement à 10 060 000 à 11h, soit 19,6 % de la population.Dans ce contexte, l’inoculation du vaccin unidose Janssen a débuté aujourd’hui notamment pour les réservistes, les effectifs dits de la défense civile et les salariés dans les métiers de la diplomatie et de la défense nationale, âgés de 30 ans et plus. Quelque 894 000 personnes sont concernées. Elles ont une semaine pour se faire administrer ce sérum développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson dans les cliniques dédiées de proximité. Les seniors de plus de 60 ans peuvent eux aussi recevoir leur première dose d’AstraZeneca jusqu’au 19 juin.Et à partir de mardi prochain, ce sera cette fois au tour du personnel des fonctions et services dits essentiels de moins de 30 ans ainsi que des enseignants de maternelle, de crèche et des première et deuxième années d’école primaire, eux avec le produit du laboratoire américain Pfizer. Les réservations pour les 200 000 premiers candidats sont déjà closes depuis hier.Du côté des nouveaux cas positifs à l’épidémie, le bilan quotidien de ce jeudi en fait état de 611. Le virus et ses variants d’origine étrangère continuent de se propager dans tout le pays. De quoi inquiéter les autorités sanitaires.Le gouvernement doit annoncer demain de nouvelles règles de distanciation sociale à appliquer dès la semaine prochaine. La courbe des infections ne s’inversant toujours pas, il est possible que soient maintenues les mesures actuellement en vigueur, à savoir le niveau 2 à Séoul et dans sa couronne et le niveau 1,5 dans les autres régions, respectivement les troisième et quatrième plus élevés sur une échelle qui en compte cinq.