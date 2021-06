Construction navale : la Corée du Sud retrouve sa 1ère place devant la Chine en mai

Photo : KBS News

Les constructeurs navals sud-coréens ont regagné leur première place, le mois dernier, en termes de nouvelles commandes reçues, devançant ainsi la Chine.D’après le cabinet Clarksons Research, les commandes mondiales ont atteint, en mai, 1,27 million de tonnes brutes compensées (TBC), soit environ 60 navires, dont 710 000 TBC ou 56 % de l’ensemble pour les entreprises chinoises, 440 000 pour les sud-coréennes et 110 000 pour les japonaises.Cependant, ces chiffres ne tiennent pas compte des contrats décrochés fin mai par les entreprises sud-coréennes. Sur la base de ces derniers résultats, la Corée du Sud devance la Chine avec 1,42 million de TBC, ce qui représente 59 % des commandes remportées le mois dernier.Sur les cinq premiers mois de l’année, l’empire du Milieu a dépassé, de peu, le pays du Matin clair, avec 8,92 millions de TBC contre 8,32 millions. Pour la Corée du Sud, il s’agit d’un bond spectaculaire de 662 % sur un an, soit le plus haut niveau depuis la même période de 2008, où ce chiffre avait atteint 9,67 millions de TBC.